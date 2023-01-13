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Giriş Tarihi: 14.1.2023

VIP masa cinayetinde 2 hâkime soruşturma

Ankara’da lüks restoranda Polat Aytaç’ın Güven Çaprak’ı öldürdüğü masada bulunan hâkim Esma O. ile Fatih U. hakkında “Hesabı Aytaç’ın ödemesine göz yumdukları” için soruşturma başlatıldı

HALİT TURAN HALİT TURAN
VIP masa cinayetinde 2 hâkime soruşturma
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir restoranın VIP masasında yaşanan cinayetle ilgili önemli yeni detaylara ulaşıldı. 25 Aralık gecesi yaşanan olayda, işadamı Polat Aytaç, öğretim görevlisi Güven Çaprak'ı silahla öldürdü. Cinayetin yaşandığı masada Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, FETÖ'den yargılanan eski HSK 1. Daire Başkanı İ. O.'nun yeğeni hâkim Esma O. ve Ilgın Cumhuriyet Savcılığı yaparken Adalet Bakanlığı'nda tetkik hâkimi olarak geçici görevlendirilen Fatih U. da vardı. Savcılıkta ifade veren Aytaç, Çaprak'ın alkol aldıkları sırada mekâna gelen arkadaşlarının arasında bulunan kadınlara, "Ne zaman sevişiyoruz" dediğini, iki kadının ise "Terbiyesizlik yapma" karşılığını verdiğini anlattı.



Aytaç, hesabı kredi kartıyla ödediği sırada Çaprak'ın "Hadi ne zaman sevişiyoruz" demesi üzerine kadınların masadan ayrıldığını ifade etti. Bu gelişmenin ardından çıkan sözlü tartışmada Aytaç, Çaprak'ı silahla öldürdü. Soruşturmada alınan yazılı ifadeler, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) da gönderildi. Esma O. ile Fatih U.'nun bir içkili restoranda eğlendiği, ardından Çaprak'ın davetiyle cinayetin yaşadığı restorana alkollü olarak kullandıkları araçlarla geldikleri ortaya konuldu. İki hâkimin, 12 bin lira gelen hesabın katil zanlısı Aytaç'ın ödemesine göz yumdukları belirtildi. Esma O.'nun, cinsel ilişki teklifinde bulunan Güven Çaprak'a, "Hadi hâkim olduğumu geçtim, bir bayan olarak bile bu lafları bana söyleyemezsiniz. Sizi süründürürüm" dediği de ifadelere yansıdı. HSK 1. Dairesi, Esma O. ile Fatih U. hakkında soruşturma izni verilmesini teklifini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a götürdü. Bozdağ'ın oluruyla hâkimler hakkında soruşturma başlatıldı.

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VIP masa cinayetinde 2 hâkime soruşturma
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