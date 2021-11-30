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Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:21 Son Güncelleme: 30.11.2021 11:28

VIP operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
VIP operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

Bursa ve İstanbul'da fuhuş yapıldığı belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda kadınları fuhşa sürükleyen 12 kişi ile birlikte 11’i yabancı uyruklu toplam 32 şüpheli gözaltına alındı.

TUNA ÇAM/SABAHBursa Emniyetinin teknik ve fiziki takibinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa ve İstanbul illerinde 15 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Kadınları fuhşa sürükledikleri tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. Fuhşa sürüklenen 11'i yabancı uyruklu toplam 20 kadın ise polis merkezine getirildi. İfadesi alınan kadınlardan yabancı uyruklu olanların tamamı sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şubesine sevk edildi.

SİLAH VE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet av tüfeği, çok sayıda çetele ve doküman, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 dolar, 38 bin Türk lirası ele geçirildi. 3 ay zarfında kadınlarla birlikte olan 200'e yakın kişinin tespit edildiği öğrenildi.

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VIP operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı
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