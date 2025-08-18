Viraja hızlı giren otobüs devrildi: 4 ölü, 26 yaralı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda 06.15 sıralarında Sancaktepe Paşaköy/Yenidoğan gişeleri mevkiinde facia gibi bir kaza yaşandı.

Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden ve içerisinde 35 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü virajı alamayarak devrildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde otobüsün yan yatarak bir süre sürüklendiği, ardından da otoyolda savrulduğu anlar görülüyor. 4 VATANDAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Otobüste bulunan 35 yolcudan 4'ü yaşamını yitirirken, 26 yolcuysa yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza yapan otobüs de güvenlik önlemi alınarak çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişiden Salih Güler, Gamze Sezer ve Şenay Demirci'nin cenazeleri otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Otobüs şoförü gözaltına alınırken soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının ise olay yerine giderek gerekli incelemeleri yaptığı öğrenildi. Soruşturma tüm hızıyla sürüyor.