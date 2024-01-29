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Giriş Tarihi: 29.1.2024 17:55 Son Güncelleme: 29.1.2024 18:14

Virajı alamayan İETT otobüsü alt geçit duvarına çarptı 7 kişi yaralandı

İstanbul Beyoğlu’nda virajı alamayan İETT otobüsü, alt geçit duvarına çarptı. Kazada otobüste bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Virajı alamayan İETT otobüsü alt geçit duvarına çarptı 7 kişi yaralandı

Kaza, Tersane Caddesi'nde, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İrfan E.'nin kullandığı Okmeydanı-Eminönü seferini yapan İETT otobüsü, Tersane Caddesi girişinde virajı alamayarak alt geçit duvarına çarptı. Kazada otobüste bulunan yolculardan 7'si yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan 7 yolcu tek tek ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki yolculardan biri yaralıyı koluna girerek ambulansa götürürken sağlık çalışanı, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna tepki göstererek kamerasını kapatmaya çalıştı. Kaza nedeniyle Tersane Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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Virajı alamayan İETT otobüsü alt geçit duvarına çarptı 7 kişi yaralandı
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