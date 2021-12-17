Virajı alamayan otomobil, köprüden aşağı düştü: 3 kişi yaralandı

Kaza, Siverek-Çermik Karayolu Eskihan Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Zenkçür Köprüsü'ne varmadan virajı alamayarak, köprünün altına girdi. Meydana gelen kazada araçta bulunan A.Y, A.Y ve H.Y. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri ve İtfaiye çağrıldı. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapanların kardeş olduğu ve Gaziantep'ten Ergani'ye gittikleri öğrenilirken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.