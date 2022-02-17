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Giriş Tarihi: 17.2.2022 20:02 Son Güncelleme: 17.2.2022 20:10

Viranşehir şehitleri anıldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir şehitleri anıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 17 Şubat 2017 tarihinde Viranşehir adliye lojmanlarına bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Çarşı Mahalle Bekçisi İbrahim Kete ile adliye personelinin çocuğu Ahmet Oktay Günak’ın şehadet yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programa katıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ile birlikte sabah saatlerinde Viranşehir'e giden Vali Abdullah Erin, Viranşehir Adliyesini ziyaret etti, şehitler için adliyede oluşturulan anı köşesine çiçek bıraktı. Şehit İbrahim Kete'nin ailesi ile burada görüşen Vali Erin ve beraberindekiler, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay'ın makamdaki ağırlamasının ardından şehidin kabrini ziyaret ettiler.

Şehit İbrahim Kete'nin kabrine çiçek bırakılması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Şehit İbrahim Kete İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Erin, burada çocuklarla sohbet etti. Okul ziyareti sonunda şehit İbrahim Kete'nin ailesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye eden Vali Erin, aile ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Erin ve beraberindekiler, Viranşehir'deki programın ardından Şanlıurfa Asri Mezarlığındaki Şehit Ahmet Oktay Günak'ın kabrini ziyaret ettiler. Henüz 11 yaşında iken şehadet şerbeti içen Ahmet Oktay Günak'ın kabrine çiçek bırakılması ve yapılan dualardan sonra Vali Erin ve beraberindekiler, şehidin ailesini evinde ziyaret etti. Aileye Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Vali Erin, şehidin kardeşlerini de çeşitli oyuncaklarla sevindirdi.

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Viranşehir şehitleri anıldı
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