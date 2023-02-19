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Giriş Tarihi: 19.2.2023 18:07 Son Güncelleme: 19.2.2023 18:16

Viranşehir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 4 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 4 gözaltı

Kavga, önceki gün Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiler, Ali Ün isimli kişiye isabet etti. Ağır yaralanan Ali Ün, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Ali Ün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Viranşehir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 4 gözaltı
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