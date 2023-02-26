Haberler Yaşam Haberleri Viranşehir'de aranıyordu! Boş arazide cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 26.2.2023 21:15 Son Güncelleme: 26.2.2023 21:17

Viranşehir'de aranıyordu! Boş arazide cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaklaşık bir aydır kayıp olarak aranan 61 yaşındaki yaşlı adam boş arazide ölü olarak bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de aranıyordu! Boş arazide cesedi bulundu

Olay Viranşehir ilçesine bağlı Germen Mahallesine bağlı Yağdarlık mezrası civarında meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki Halil Timur, evinden çıktı. Daha sonra yakınları yaşlı adamdan yaklaşık bir aydır haber alamadı. Bir türlü bulunamayan yaşlı adam için kayıp başvurusu yapıldı. Yapılan başvuru üzerine haber alınamayan 61 yaşındaki Halil Timur'u bulmak için jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.
Yapılan arama çalışmaları sırasında tarlasına giden bir vatandaş, Yağdarlık mezrası yakınlarındaki boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir şahsın olduğu belirlendi. Durum üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de ölen şahsın kayıp olarak aranan 61 yaşındaki Halil Timur'un olduğunu tespit etti.
Olay sonrası bölgeyi güvenlik çemberine alan jandarma ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından ölü olarak bulunan yaşlı adamın cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Viranşehir'de aranıyordu! Boş arazide cesedi bulundu
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