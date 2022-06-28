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Giriş Tarihi: 28.6.2022 18:04 Son Güncelleme: 28.6.2022 18:10

Viranşehir'de doktora saldırı!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de doktora saldırı!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir özel tıp merkezi acil servisinde hasta yakını doktora saldırdı.

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yer alan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, özel tıp merkezinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaynaklı bir hata nedeniyle hasta yakınları ile acil servis hekimi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, öfkelenen hasta yakınları hekime saldırdı. Sağlık çalışanı kalabalık bir grupça linç edilmek istendi. Saldırıda başından ve vücudunun farklı farklı bölgelerinden darbeler alan doktor Şeyhmus Baraj yaralandı. Olay anları tıp merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası doktor Şeyhmus Baraj'ın istifa ettiği öğrenildi.

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Viranşehir'de doktora saldırı!
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