Viranşehir’de doktora saldırı!

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yer alan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, özel tıp merkezinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaynaklı bir hata nedeniyle hasta yakınları ile acil servis hekimi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, öfkelenen hasta yakınları hekime saldırdı. Sağlık çalışanı kalabalık bir grupça linç edilmek istendi. Saldırıda başından ve vücudunun farklı farklı bölgelerinden darbeler alan doktor Şeyhmus Baraj yaralandı. Olay anları tıp merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası doktor Şeyhmus Baraj'ın istifa ettiği öğrenildi.