Viranşehir’de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Şarkpınar Mahallesi Eski Sanayi'de halı yıkıma işiyle uğraşan 50 yaşındaki Doğan Çapa, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çapa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Çapa'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.