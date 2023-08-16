Viranşehir’de elektrik akımına kapılan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi kırsal Çalıcık Mahallesinde 46 yaşındaki Mustafa Sunkar Mahallede bulunan sondaj kuyusunun elektrik arızasını gidermek isterken akıma kapıldı ve ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne getirilen Sunkar doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mustafa Sunkar otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.