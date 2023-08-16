Haberler Yaşam Haberleri Viranşehir’de elektrik akımına kapılan kişi öldü
Giriş Tarihi: 16.8.2023 12:52 Son Güncelleme: 16.8.2023 13:29

Viranşehir’de elektrik akımına kapılan kişi öldü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde su kuyusunda onarım sırasında elektrik akımına kapılan 46 yaşındaki Mustafa Sunkar hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de elektrik akımına kapılan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi kırsal Çalıcık Mahallesinde 46 yaşındaki Mustafa Sunkar Mahallede bulunan sondaj kuyusunun elektrik arızasını gidermek isterken akıma kapıldı ve ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne getirilen Sunkar doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mustafa Sunkar otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Viranşehir’de elektrik akımına kapılan kişi öldü
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