Haberler Yaşam Haberleri Viranşehir’de elektrik akımına kapılan küçük çocuk öldü
Giriş Tarihi: 3.7.2023 10:51 Son Güncelleme: 3.7.2023 11:30

Viranşehir’de elektrik akımına kapılan küçük çocuk öldü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de elektrik akımına kapılan küçük çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yeşilalıç Mahallesi'nde oynayan 3 yaşındaki Suphi Y., elektrik panosunu açtı. Kablolara dokunan küçük çocuk elektrik akımına kapıldı. Küçük çocuğun elektrik akımına kapıldığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Suphi Y'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, Yeşilalıç Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı .

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Viranşehir’de elektrik akımına kapılan küçük çocuk öldü
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