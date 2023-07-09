Viranşehir’de elektrik protestosu: 20 gözaltı

Şanlıurfa Viranşehir ilçesinde kesilen elektrik ve ekinlere sulama yapamamaları nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi (DEDAŞ) Protesto etmek için bir araya gelen çiftçiler, lastik yakarak yolu kapattı. Kesintileri protesto eden çiftçiler, sorunlarının bir an önce çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Protestoda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, görevlilerin tüm uyarısına rağmen yolu açmak istemeyen gruba, jandarma müdahalede bulundu. Bunun üzerine yol, yeniden trafiğe açıldı. DEDAŞ'ı protesto etme gerekçesiyle 20 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alırken, protesto için toplanan kalabalık ise dağıldı.

Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İlçe jandarma karakoluna götürülürken, yeni bir eylem olasılığına karşı güvenlik güçleri karayolu ile ilçe merkezinde önlemlerini artırdı.