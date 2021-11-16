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Giriş Tarihi: 16.11.2021 19:43

Viranşehir'de feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Matla kırsal Mahallesinde meydana geldi. İbrahim U.'nun kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü İbrahim U. (65) ile birlikte Muhammet Mert U.(1), Zeynep U. (13), Halime T. (20) ve Yunus Emre Uman (3) yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3 yaşındaki Yunus Emre Uman yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Viranşehir'de feci kaza: 1 ölü 4 yaralı
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