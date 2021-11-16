Viranşehir’de feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Matla kırsal Mahallesinde meydana geldi. İbrahim U.'nun kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü İbrahim U. (65) ile birlikte Muhammet Mert U.(1), Zeynep U. (13), Halime T. (20) ve Yunus Emre Uman (3) yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3 yaşındaki Yunus Emre Uman yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.