Viranşehir'de feci kaza: Genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.8.2025 11:11 Son Güncelleme: 23.8.2025 11:20

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Elgün Mahallesi Ceylanpınar yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sami Yusuf Üfles yaşamını yitirdi.

Kaza, 22 yaşındaki Abdullah Elverir idaresindeki otomobilin arızalanarak yolun sağında durmasıyla başladı. Bu sırada aynı yönden gelen Üfles yönetimindeki motosiklet, park halinde duran otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sami Yusuf Üfles'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

