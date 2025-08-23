Viranşehir’de feci kaza: Genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, 22 yaşındaki Abdullah Elverir idaresindeki otomobilin arızalanarak yolun sağında durmasıyla başladı. Bu sırada aynı yönden gelen Üfles yönetimindeki motosiklet, park halinde duran otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sami Yusuf Üfles'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis Kazayla ilgili soruşturma başlattı.