Viranşehir’de feci kaza:1 ölü 4 yaralı

Kaza Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Diyarbakır yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi belli olmayan otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişide yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler kazada yaralanan Rahime Ş. Muhammed Miran, Seher Ş. Leyla Ş. Ve Mehmet Can A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıı. Tedavi altına alınan yaralılardan 25 yaşındaki Seher Ş. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Seher Ş'nin cenazesi otopsi yapılmak için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.