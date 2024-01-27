Haberler Yaşam Haberleri Viranşehir’de firari hükümlü 3 saat süren dron takibi sonucu yakalandı
Giriş Tarihi: 27.1.2024 14:32 Son Güncelleme: 27.1.2024 14:37

Viranşehir’de firari hükümlü 3 saat süren dron takibi sonucu yakalandı

Şanlıurfa’da uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli dron destekli 3 saatlik kovalamaca sonucu yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de firari hükümlü 3 saat süren dron takibi sonucu yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde, hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına hükümlü olarak aranan İ.K. isimli şahıs Şanlıurfa Viranşehir Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yeri tespit edildi. Ekipleri tespit edilen firari şüpheliye yakalamak için operasyon düzenledi. Ekipler düzenlediği operasyonda şüpheli araç ile kaçtı. Kaçan firari şüpheli dron destekli arama ile 3 saat kovalamaca sonucu yakalandı.

Yakalanan firari İ.K. şahıs Karakoldaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Viranşehir’de firari hükümlü 3 saat süren dron takibi sonucu yakalandı
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