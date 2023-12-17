Haberler Yaşam Haberleri Viranşehir'de helezon üzerine devrilen iş adamı hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.12.2023 13:34 Son Güncelleme: 17.12.2023 14:05

Viranşehir'de helezon üzerine devrilen iş adamı hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 48 yaşındaki İş Adamı Mustafa Yıldızoğlu, mısır kurutma fabrikasında helezonun üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de helezon üzerine devrilen iş adamı hayatını kaybetti

Olay, Viranşehir ilçesinde bulunan bir mısır fabrikasında meydana geldi. İlçede mısır alım satım işiyle uğraşan 48 yaşındaki İş Adamı Mustafa Yıldızoğlu, tahıl, hububat ve gıda işleme tesislerinde taşıma ekipmanlarında kullanılan helezonun yere devrileceğini gördü. Helezyonun düşmesini engellemek için elleriyle tutmaya çalışan Yıldızoğlu, bu yükü fazla kaldıramayınca devrilen makinenin altında kaldı.

Olayı gören işçiler, Yıldızoğlu'nun yardımına koştu. Helezonu şanssız adamın üzerinden kaldıran işçiler, durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde Yıldızoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldızoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Viranşehir'de helezon üzerine devrilen iş adamı hayatını kaybetti
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