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Giriş Tarihi: 25.11.2021 20:20

Viranşehir’de ‘kadına yönelik şiddete karşı uluslar arası mücadele

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de ‘kadına yönelik şiddete karşı uluslar arası mücadele

Viranşehir’de, 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü münasebetiyle program düzenlendi.

Viranşehir Belediyesi ve İlçe sağlık müdürlüğüne bağlı sağlıklı hayat merkezi işbirliğiyle 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü programı gerçekleştirildi. Kadın Aile ve Destek Müdürlüğünde düzenlenen programa, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Eşi Sibel Ekinci, Kadın Aile ve Destek Müdürü Ruken Olcan, Belediye kadın personelleri, Belediye birim müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda kadın katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Bu farkındalık gününün tek bir günle kalmaması gerektiğini belirterek, Kadına yönelik şiddete her gün hayır denmeli ve kınanmalı" dedi. Kadınların her gün şiddete maruz kaldığını anımsatan Başkan Ekinci, Kadınların toplumda hakkettiği değerlere ulaşması için tüm ilgili kuruluşlar ile seferber olmaya hazır olduklarını kaydederek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmanın ardından Sosyal çalışmacı Bahar Gülçek ve Klinik psikologu Rukiye Cevizci, kadınlara şiddete karşı mücadele, kadın hakları ve şiddete maruz kaldıklarında nerelere başvuru yapılması gerektiği konularda bilgilendirmelerde bulundu. Bilgilendirmenin ardından şiddet mağduru kadınlar anıldı ve balon uçurtma etkinliği yapıldı. Sağlıklı hayat merkezi sorumlusu Fizyoterapist Mehmet Can Tarim de, böyle etkinliklerin sosyal farkındalık için önemli olduğunu ve devam etmesinin gerektiğini belirtti.

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Viranşehir’de ‘kadına yönelik şiddete karşı uluslar arası mücadele
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