Viranşehir’de kazada yaralanan Ali Vural hayatını kaybetti

Kaza, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Eskikale Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, otomobili ile seyir halinde ilerleyen Ali Vural, seyir halindeki tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü, ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, ağır yaralı Vural'a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Ali Vural, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.