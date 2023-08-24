Haberler Yaşam Haberleri Viranşehir’de kazada yaralanan Ali Vural hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 24.8.2023 16:07 Son Güncelleme: 24.8.2023 16:12

Viranşehir’de kazada yaralanan Ali Vural hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Ali Vural, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de kazada yaralanan Ali Vural hayatını kaybetti

Kaza, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Eskikale Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, otomobili ile seyir halinde ilerleyen Ali Vural, seyir halindeki tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü, ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, ağır yaralı Vural'a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Ali Vural, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Viranşehir’de kazada yaralanan Ali Vural hayatını kaybetti
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