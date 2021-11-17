Viranşehir’de motosiklet kazası: 1 ölü 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi Ceylanpınar karayolu üzerinde meydana gelen kazada Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki motosikletin kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Viranşehir'den Ceylanpınar'a seyir halinde olan Ali A. yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Motosiklet üzerinde bulunan Ali A., Yezan A., ve Beyan A. yola savrularak ağır yaralandılar. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Yezan A, Ali A. ve Beyan A. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali A. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişinin hastanede tedavileri devam ediyor. Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı