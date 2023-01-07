Viranşehir’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Tunçbilek Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, İhsan Aydın idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak durabilen aracı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine giderek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada İhsan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.