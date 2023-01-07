Haberler Yaşam Haberleri Viranşehir’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 7.1.2023 17:11 Son Güncelleme: 7.1.2023 17:20

Viranşehir’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Tunçbilek Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, İhsan Aydın idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak durabilen aracı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine giderek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada İhsan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Viranşehir’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü
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