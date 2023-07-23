Viranşehir’de otomobil takla attı: 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Takla atan otomobil. Kazayı gören i vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Ümit Kuş'u bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerini olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Ümit Kuş'u ambulansla Viranşehir devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Ümit Kuş hayatını kaybetti. Ümit Kuş'un cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.