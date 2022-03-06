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Giriş Tarihi: 6.3.2022 23:39 Son Güncelleme: 7.3.2022 00:33

Viranşehir'de otomobiller çarpıştı: 12 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de otomobiller çarpıştı: 12 kişi yaralandı

Viranşehir-Diyarbakır karayolunda 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Viranşehir- Diyarbakır karayolunda seyir halinde olan 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile bir otomobil yoldan çıktı. Kazada Muhammed. B., Haşim B., Mehmet Yusuf B , Muhammed K Raferin B , Muhammed Ali D ,, Zeynep K , Fatma K, Cemile B , Enver B , Arzu. K. Nusret K ve İdris K yaralandı. Kazayı gören diğer vatandaşlar durumu Sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Viranşehir'de otomobiller çarpıştı: 12 kişi yaralandı
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