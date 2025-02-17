Viranşehir’de şehit olan mahalle bekçisi kete mezarı başında anıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki adliye lojmanlarına 17 Şubat 2017 tarihlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Çarşı Mahalle Bekçisi İbrahim Kete ile adliye personelinin çocuğu Ahmet Oktay Günak'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik, İlçe Jandarma Komutanı Piyade Binbaşı Sedat Ata, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saldırının 8. yıl dönümünde şehitler için düzenlenen anma programı, Şehit İbrahim Kete'nin Karatepe Mahallesinde bulunan mezar ziyareti ile başladı. Mezarı başında anılan şehit Kete'nin kabrinde dualar okundu, mezarına karanfiller bırakıldı. Protokol üyeleri, kabir ziyaretinin ardından şehit ailesini ziyaret edip, Kete ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.