Viranşehir’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" suçuyla mücadele kapsamında iki farklı adreste arama yaptı. Aramalar kapsamında 1 AK 47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör, 7.62 mm çapında 150 fişek, 9 mm çapında 2 tabanca, 9 mm çapında 5 tabanca ile 9 mm çapında 64 fişek ele geçirildi. Yasa dışı yollarla elde edilen silahlarla ilgili 3 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.