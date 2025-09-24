Viranşehir’de TIR’la çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi E-90 kara yolu üzerinde, Milli Eğitim Kavşağı'nda yaşandı. 25 yaşındaki İbrahim Agil idaresindeki motosiklet, aynı yönde seyreden bir tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İbrahim Agil, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alırken sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Agil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç sürücünün cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, İbrahim Agil'ın cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı . tır sürücüsü gözaltına alınırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.