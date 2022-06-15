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Giriş Tarihi: 15.6.2022 12:19 Son Güncelleme: 15.6.2022 13:23

Viranşehir'de uyurken öldüren kişinin katil zanlısı yakalandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de uyurken öldüren kişinin katil zanlısı yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, evinin bahçesinde uyuduğu sırada Celal Vatan’ı, silahla öldüren cinayetin zanlısı yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Elgün Mahallesi'nde meydana gelen olayda evinin bahçesinde uyuyan Celal Vatan, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Celal Vatan'ı kanlar içerisinde gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Celal Vatan'ı Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan Celal Vatan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Celal Vatan'ın cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlatıldı.

Celal Vatan'ın ölümünden şüpheli şahsın tespitine yönelik Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri devreye girerek yaptığı titiz araştırma ve soruşturmalar neticesinde, husumetli olan H.T. cinayet zanlısı ile uyum gösteren ve maktulün eşi tarafından da tam emin olmamakla birlikte teşhis edilen H. T.(60) isimli şahsın olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Viranşehir'de uyurken öldüren kişinin katil zanlısı yakalandı
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