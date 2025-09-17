Viranşehir’de yürek yakan olay: 4 Yaşındaki Mehmet, hayat mücadelesini kaybetti

Olay, Viranşehir'e bağlı Aslanbaba kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre küçük Mehmet, evlerinin önünde oyun oynarken dengesini kaybederek su dolu birikintiye düştü. Çırpınan minik çocuğu fark eden yakınları, hemen müdahale ederek sudan çıkardı ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YOĞUN BAKIMDA 1 AY DİRENDİ

İlk müdahalesi Viranşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan Mehmet Ölçü, daha sonra durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık bir ay boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren küçük çocuk, tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. Mehmet Ölçü'nün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından minik Mehmet'in cenazesi, Viranşehir'de toprağa verilecek. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.