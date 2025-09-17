Haberler Yaşam Haberleri Viranşehir’de yürek yakan olay: 4 Yaşındaki Mehmet, hayat mücadelesini kaybetti
Giriş Tarihi: 17.9.2025 10:29 Son Güncelleme: 17.9.2025 10:33

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan talihsiz kazada, evlerinin önünde oynarken su birikintisine düşen 4 yaşındaki Mehmet Ölçü, yaklaşık bir aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Viranşehir'e bağlı Aslanbaba kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre küçük Mehmet, evlerinin önünde oyun oynarken dengesini kaybederek su dolu birikintiye düştü. Çırpınan minik çocuğu fark eden yakınları, hemen müdahale ederek sudan çıkardı ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YOĞUN BAKIMDA 1 AY DİRENDİ

İlk müdahalesi Viranşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan Mehmet Ölçü, daha sonra durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık bir ay boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren küçük çocuk, tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. Mehmet Ölçü'nün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından minik Mehmet'in cenazesi, Viranşehir'de toprağa verilecek. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

