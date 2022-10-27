Viranşehir’deki yürekleri yakan olayda 12 tutuklama

Kavgada Elgün Mahallesi'ne öğrenci taşıyan Sinan Atıcı'nın kullandığı öğrenci servisine çok sayıda kurşun isabet etti.

SÜMEYYE VE ÖMER FARUK ÖLDÜ

Çatışmanın ortasında kalan ve evlerine gitmek için servis minibüsündeyken kurşunların hedefi olan uzaktan akraba lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar (14) ile Sümmeyye Yeten (16) hayatlarını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.