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Giriş Tarihi: 27.10.2022 09:47 Son Güncelleme: 27.10.2022 09:52

Viranşehir’deki yürekleri yakan olayda 12 tutuklama

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, servis minibüsündeki 2 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı, akraba olan iki grubun silahlı kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evini konuldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’deki yürekleri yakan olayda 12 tutuklama

Şanlıurfa Viranşehir ilçesinde okullar bölgesi olarak adlandırılan Ceylanpınar yolu üzerinde, geçtiğimiz pazartesi günü, akraba iki grup arasında taşlı-sopalı kavga çıktı.

Her 2 tarafın yakınlarının da katıldığı kavga, silahlı çatışmaya dönüştü.

Kavgada Elgün Mahallesi'ne öğrenci taşıyan Sinan Atıcı'nın kullandığı öğrenci servisine çok sayıda kurşun isabet etti.

SÜMEYYE VE ÖMER FARUK ÖLDÜ

Çatışmanın ortasında kalan ve evlerine gitmek için servis minibüsündeyken kurşunların hedefi olan uzaktan akraba lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar (14) ile Sümmeyye Yeten (16) hayatlarını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, dün gece geniş güvenlik önlemleri altında Viranşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklama kararı verilen zanlılar, cezaevine konuldu.

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Viranşehir’deki yürekleri yakan olayda 12 tutuklama
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