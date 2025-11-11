Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 10. hafta

THY EuroLeague'de mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, ligin önemli takımlarından Virtus Bologna deplasmanında galibiyet arayacak. Ligdeki sıralamayı yakından ilgilendiren ve Efes'in şampiyonluk hedefleri için kritik olan bu karşılaşma, basketbolseverler için yüksek tempolu ve heyecanlı bir 40 dakika vaat ediyor. İki takım arasındaki çekişmeli mücadele öncesinde, maçın kesinleşen tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri aşağıda: