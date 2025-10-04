‘Virüs var’ yalanıyla 1 milyon lira dolandırdılar

İstanbul Güngören'de yaşayan 32 yaşındaki Zafer E., telefon aracılığıyla dolandırıcılara yaklaşık 1 milyon TL para kaptırdı. Zafer E.'yi arayan dolandırıcılar kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. Ardından da telefonunda virüs olduğunu, hesabında 300 bin TL gördüklerini ve bu parayı güvence altına almak için kendilerine göndermesi gerektiğini söyledi. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar genç adama yaklaşık 700 bin TL kredi çektirdi. Toplamda 1 milyon TL'ye yakın parayı kendilerine ait hesaplara attırdı.

Zafer E.'ye 'seni arayacağız' diyen dolandırıcılar ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan Zafer E. ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında şüpheliler Hayrican A., Sami Y. ve Tuğra T. yakalandı. Şüphelilerin dolandırıcılık' suçundan 4 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.