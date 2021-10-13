Virüse yenik düştü, karnındaki bebeği son anda kurtarıldı

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde yaşayan ve 4 yaşında bir kızları olan Aslıhan (28) ve Ümit Kazın
(31) çifti, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı. 7 aylık hamile Aslıhan Kazın, pozitif olduğunu öğrendikten 6 gün sonra Derince
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Aslıhan Kazın'ın durumu ağırlaşınca, karnındaki kız bebek sezaryenle alınıp kuvöze konuldu. Yoğun bakımda tedavisi süren Aslıhan Kazın, iki gün önce yaşamını yitirdi, önceki gün de Derince'de toprağa verildi. Gölcük'te bir fabrikada çalışan Ümit Kazın ise eşinin çevresinden etkilendiğini belirterek şunları söyledi: "Eşim tamamen kulaktan dolma bilgilerden etkilendi. 'Aşı çocuğa zarar verebilir' denildi. İnsanların yalan yanlış yönlendirmeleri eşimi etkiledi ve çocuğumuza zarar gelmesin diye aşı olmak istemedi. Ben de ısrar etmedim. 7 aylık çocuğumuzu aldılar. Çocuğumuz yaşıyor ama maalesef eşim çocuğunu göremeden gözlerini kapattı. Geride iki öksüz bıraktı. Şu anki aklımız olsa durum farklı olurdu. Aşıyı olmalıyız." Abbas ÇAKAR
/ SABAH