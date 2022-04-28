Virüsü elektronla yok eden cihaz

VIRÜS türleri üzerinde başarılı bilimsel çalışmalar yapan ve viral salgın hastalıklarla ilgili tedaviler geliştiren Türk şirketi AVB Biyoteknoloji, Kovid-19 başta olmak üzere pek çok ölümcül virüs ve enfeksiyonu tedavi etmek üzere geliştirdiği "Sinyal Tedavisi" sisteminin klinik çalışmalarına başlamak üzere Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı. Sinyal Tedavisi sayesinde ölümcül virüs ve enfeksiyonlar tarihe karışacak. Bu kapsamda işbaşına getirilen yapay zekâlı Dr. Biolyse isimli cihaz, vücut içinde patojene odaklı bir tedavi yürütüyor. Vücuda gönderdiği enerji yüklü elektronlarla patojenler üzerinde yüksek etki oluşturup yok ediyor ve bu sayede tedavi çok hızlı sonuca ulaşıyor. Sinyal tedavi sistemini dünya tıp literatürüne ilk defa 2021 yılında eklediklerini belirten AVB Biyoteknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tunç, "Şirket olarak temel hedefimiz, ölümcül virüs ve enfeksiyonların tedavisi. Tedavinin insanlarda tescillenmesi için farklı ülkelerde eşzamanlı klinik çalışmalar başlatıyoruz" dedi.