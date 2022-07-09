Virüsü unutma tedbiri bırakma

Son günlerde hem Türkiye'de hem de dünyada pozitif vaka sayılarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Pozitif vaka sayısındaki artışın 2-3 hafta içerisinde hastane ve yoğun bakıma da yansıma ihtimali olabileceğini dile getiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, SABAH'a yaptığı açıklamada bayramda alınacak önlemlere dikkat çekti.

BAYRAMDA MESAFE VE MASKEYE DİKKAT

Özellikle ileri yaştaki kişilerin hastalığı ağır geçirdiği göz önüne alındığında önümüzdeki günlerde bu grubun çok daha risk altında olabileceğini ifade eden Turan, şunları söyledi: "O nedenle vatandaşlara bir bayram mesajı verecek olursak; bayram boyunca özellikle bayramlaşma hususunda dikkat etmelerini, temas etmemelerini, araya mesafe koymalarını ve maske takmalarını tavsiye ediyorum. Şu an bir artış var ve süreci durdurmamız gerekiyor. Geçtiğimiz dönem piklerin yaşandığı sırada artış belli bir tepeye kadar ulaşıyordu. O noktaya ulaştırmamak tamamen bireysel önlemlerimizi almamıza bağlı. Eğer bunlara dikkat edersek bu artış da bir şekilde azalacak. Zaten dünyada da bir artış söz konusu."

ŞU AN YENİ KISITLAMALAR GÜNDEMDE DEĞİL

Virüs karşısında bireysel önlem paketiyle durulabileceğini vurgulayan ve yeni kısıtlamaların gündemde olmadığını belirten Turan, şöyle devam etti: "Omicron'un bulaştırıcılığı yüksek ama çok ağır bir klinik tablo oluşturduğunu söyleyebilmemiz için çok erken. Her varyantı biraz zaman geçtikten sonra tanıyoruz. Tablo çok ağır değil ama biraz vakte ihtiyacı var. Şu an hastaneye yatışlarda hafif bir kıpırdanma var ama sağlık sisteminin karşılayamayacağı bir artış değil."