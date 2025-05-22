Vitamin kafe cinayetinde 6 sanığa ikişer kez müebbet hapis

2022 yılında Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı'nda bulunan bir kafe katında meydana gelen olayda 53 yaşındaki Remzi Erşahin ile yeğeni 33 yaşındaki Halil Ulutaş olay yerinde can verirken, 31 yaşındaki İsmail Artuç ise kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetmişti. Kanlı kavgada Seda Bayındır, Mehmet Akbulut, Mehmet Tekin ve Mehmet Aslan da yaralanmıştı. O gün yaşananlar, Malatya'nın yakın tarihine damga vuran en şiddetli olaylardan biri olarak kayıtlara geçmişti.

UZUN HUKUKİ MÜCADELE SONRASI KESİNLEŞEN CEZALAR

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'nin, bazı sanıklar hakkında "eksik mahkûmiyet" gerekçesiyle bozma kararı vermesiyle değişti. Dosyanın yeniden Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelmesinin ardından, mahkeme heyeti inceleme ve yargılama sürecinin ardından kararını açıkladı.Davada adı geçen ve "yağma" suçundan yargılanan Seda Bayındır'a 10 yıl, İsra Ebru Kırtekin'e ise 12 yıl hapis cezası verildi. Her iki sanık da adli kontrol şartıyla tahliye edilirken Selim Kırtekin, Mehmet Tekin, Bayram İmge, Mehmet Aslan, Mücahit Artuç ve Fatih Soylu adlı sanıklar, 2 kişiyi "kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapse mahkûm edildi. Sanıklara ayrıca "yağma" suçundan 12'şer yıl ve "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12'şer yıl ek hapis cezası verildi. Mehmet Tekin'e ayrıca 1 kişiyi "öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. "Yağma" suçundan 12'şer yıl hapse çarptırılan diğer sanıklar Cumali Koç, İnan Yıldırım, Kenan Orhan ve Çetin Köz oldu. Bu isimlerden Kenan Orhan, Çetin Köz ve Halil Karabulut hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Sanıklar Mehmet Arslan, Mücahit Artuç ve Mehmet Akbulut ile tutuksuz sanık Şinasi A, "ruhsatsız silah taşıma ve kullanma" suçundan 1'er yıl hapis cezası aldı. Çatışmanın karşı tarafında yer alan tutuklu sanık Mehmet Akbulut'a ise 1 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, 3 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 25 yıl hapis cezası verildi.Mahkeme heyeti, verilen hükümlerle birlikte sanıklar Mehmet Akbulut, Mehmet Arslan, Mehmet Tekin, Selim Kırtekin, Fatih Soylu, Cumali Koç, İnan Yıldırım, Mücahit Artuç ve Bayram İmga'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.