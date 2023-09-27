Vitesli ve Vitessiz Bisiklet Zinciri Nasıl Takılır? Atan Bisiklet Zinciri Nasıl Düzeltilir?

Bisikleti çalıştıran parçalardan biri olduğundan dolayı vitesli ve vitessiz bisiklet zinciri nasıl takılır diye araştıranlar olabilir. Zincir pimi, dış bakla, iç bakla ve silindirden oluşan bu zincirleri takmak için sökme takma anahtarı ve ölçme aleti gereklidir. Bisiklet zincirlerinin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini anlamayı sağlayan bazı belirtiler bulunur. Ek olarak, atan bisiklet zinciri nasıl düzeltilir bilinmesinde fayda vardır.

Vitesli ve Vitessiz Bisiklet Zinciri Nasıl Takılır?

Küçük parçaların bir araya gelmesiyle oluşan bisiklet zinciri, kullanım koşullarına ve aşınmaya bağlı olarak zamanla gevşer. Bisikleti kullanmak için olmazsa olmaz materyallerden biri olduğundan dolayı eskidiğinde muhakkak değiştirilmesi gerekir. Zincirleri yenilemek için düzenli olarak kontrol etmek şarttır. Aksi takdirde bisikletin performansı büyük ölçüde düşer ve yolda istenmeyen sürprizlerle karşılaşılabilir. Vitesli veya vitessiz bisikletin zincirlerini değiştirmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

1. İlk olarak, aynakol ve rublede vites en küçük dişe alınmalıdır. Bu, zinciri değiştirmek için gereken yeri açmayı sağlar.

2.Zincir üzerinde yer alan missing link parçası, kadronun alt tarafına getirilmelidir. Bu parça, zinciri kolayca takıp çıkarmayı sağlar. Missing link sökme parçası ile link kavranmalı ve daha sonra sıkıştırılmalıdır.

3.Arka aktarıcı ile zincir dikkatlice çıkarılmalı ve eskisi ile aynı boyda olması için yeni zincirin boyuna ayarlanmalıdır. Missing link dış halkadır ve bundan dolayı diğer iki ucun da iç halka olması gerekir.

4.Bu işlemden sonra yeni zincir takılabilir. Bunun için zincir ilk önce ön aktarıcı kafesinden, sonra en küçük kaset dişliden ve daha sonra ise aktarıcı makaralarının etrafından geçirilmelidir.

5.Missing linkin her iki ucu da birbirine bakacak şekilde takılmalı ve kilitlenmelidir.

6.Daha sonra pedal çevrilerek missing link üst tarafa getirilmelidir. Kilitlemek için ise arka frene basılmalı ve kilitlendiğinden emin olana kadar pedala basılı tutulmalıdır.

7.Son olarak, zincirin dişliler üzerinden atlamadan ya da takılmadan çalıştığından emin olunduktan sonra bisiklet sürülebilir.

Bisiklet Zinciri Ne Zaman Değiştirilir?

Sorunsuz bir şekilde uzun süreli kullanım için bisikletin her parçasına dikkat edilmeli ve değiştirilmesi gerekenler yenilenmelidir. Böylece en yüksek verimi almak ve hiçbir problem yaşamadan kullanmak mümkündür. Zamanla gevşeyen bisiklet zincirleri de bu parçalar arasında yer alır. Eğer değiştirilmezler ise aynakol ve ruble bundan dolayı hasar görür. Zincirlerin yenilenme vaktinin geldiğini anlamayı sağlayan işaretler ise şunlardır:

1.Vites değiştirirken zorlanma ve performansta düşüş

2.Zincirden gelen tuhaf sesler

3.Zincirin aynakol yapraklarının arasına düşmesi

4.Arka aktarıcı, kasetler ve aynakolda meydana gelen gıcırtılar