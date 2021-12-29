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Giriş Tarihi: 29.12.2021 15:31 Son Güncelleme: 29.12.2021 16:03

Viteste kalan traktör dereye uçtu

ABBAS ÇAKAR
Viteste kalan traktör dereye uçtu

İzmit Kandıra İlçesi Doğancılı Mahallesinde meydana gelen olayda, bahçesinde traktör ile çalışan vatandaşın, bir anlık dalgınlıkla viteste bıraktığı traktör, dereye uçarak sulara gömüldü.

Kandıra İlçesi Doğancılı Mahallesinde yaşanan olayda, bölge sakinlerinden olan ve bahçesinde traktör ile çalışan bir vatandaş, bir anlık dalgınlık ile traktörü viteste bırakarak indi.

Tam bu esnada, eğimli alanda duran traktör bir anda ilerlemeye başladı ve hızlanarak, bahçenin yanından geçmekte olan dereye uçtu.

Viteste kalan traktör dereye uçtu | Video

Şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı olayda, mağdur vatandaş, derede suya gömülen traktörün çıkartılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden itfaiyeye bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, traktöre bağladığı halatları iş makinesi ile çekerek, suya gömülen traktörü dereden çıkartıp vatandaşa teslim etti.

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Viteste kalan traktör dereye uçtu
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