Vitir Namazı Nasıl Kılınır? Vitir Namazı Kaç Rekat, Farzının ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?

Müslüman alemi için önemli ibadetlerin başında namaz kılmak gelir. Herkesin farz olan namaz ibadetini yetine getirmesi gerekirken, dikkat edilmesi gereken hususlara ise önem gösterilmelidir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazının dışında bir de vacip olan vitir namazı bulunur. Vitir namazı yatsı namazından sonra kılınır. Vitir namazı kılınışı diğer namazlara göre farklılık göstermektedir. Peki, vitir namazı nasıl kılınır ve vitir namazı kaç rekat? İşte vitir namazı kaç rekat nasıl kılınır sorusunun yanıtı ve merak edilen tüm ayrıntılar

VİTİR NAMAZI KAÇ REKAT?

Yatsı namazının ardından kılınan namazdır. İslam alemi için vacip olarak kabul edilmektedir. Üç rekat olan vitir namazı kılınışı diğer namazlara göre ise farklılık gösterir. Vitir namazı kılarken dikkat edilmesi gereken noktalara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Bu namazın adım adım kılınışı için ayrıntıları incelemeye devam edebilirsiniz.

VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?

Vitir namazı kılınışı birçok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alır. Vacip olan vitir namazını eksiksiz ve en doğru şekilde yerine getirmek isteyenler için adım adım kılınışı şöyle;

Vitir Namazı Nasıl Kılınır?

Vitir (Vacip) Namazı 3 Rekattır ve Kılınışı

Vitir Vacip Namazının 1. Rekatı

– Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü üç rekatlık Vitir Vacip namazını kılmaya"

– Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

– Sübhaneke okunur.

– Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"

– Fatiha okunur:

– Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

– "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

– Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Vitir Vacip Namazının 2. Rekatı

– Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

– Fatiha okunur:

– Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

– "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

– Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur. Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Vitir Vacip Namazının 3. Rekatı

–– Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

– Fatiha okunur:

– Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

– Sonra tekrar tekbir alınır. Bu tekbir niyet etmeden sadece "Allahu Ekber" demek sureti ile yapılır ve tekrar eller bağlanır.

– Kunut Duaları okunur.

– "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

– Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

– Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

Sonra Yatsı Namazı içinde olan Namaz tesbihatı yapılır.