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Giriş Tarihi: 19.3.2023 13:07 Son Güncelleme: 19.3.2023 13:23

Viyana’da yaşayan Yozgatlı müzisyen kalbine yenildi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşan Yozgatlı müzisyen Ünsal Konya (46), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatın kaybetti. Yatalak olan Alzheimer hastası annesine bakan Konya’nın ölümü 3 gün boyunca kimse tarafından fark edilmedi. Acıkan annesinin feryatları üzerine komşularının ihbarıyla eve giren polis, genç adımın cesediyle karşılaştı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Viyana’da yaşayan Yozgatlı müzisyen kalbine yenildi

Avusturya'da doğup büyüyen ve aslen Yozgatlı olan müzisyen Ünsal Konya, kendisini 10 yıldır yaltak olan 75 yaşındaki Alzheimer hastası annesine adadı. Düğünlerin aranan ismi olan Ünsal Konya, 3 gün önce rahatsızlaşınca hastaneye gitti.

Evine döndükten sonra odasına giren Konya bir daha çıkmadı. Yatalak olan annesi ise acıkınca bir süre bağırsa da kimseye sesini duyuramadı. 3. gün komşular yaşlı kadının feryadını duyarak polisi aradı. Eve gelen Avusturya polis, kapıyı kırarak içeri girdi.

Ekipler, Ünsal Konya'yı yatağında ölü buldu. Ünsal Konya'nın cesedi otopsi için morga kaldırılırken talihsiz adamın 3 gün hayatını kaybettiği belirlendi.

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Viyana’da yaşayan Yozgatlı müzisyen kalbine yenildi
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