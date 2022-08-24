Vize çilesi

Avrupa Birliği (AB) üyesi 26 Avrupa ülkesine Türkiye vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesi ve ABD vizesi ile ilgili şikâyetler artmaya başladı. Ödenen vize ücretine, uzun bekleme sürelerine rağmen olumsuz yanıt alanların sayısı katlanarak artıyor. Eğitim, tatil, iş planı veya aile ziyareti amacıyla İstanbul'daki vize başvuru merkezlerine giden vatandaşlar bir türlü sonuç alamadıkları vize sıkıntısına çözüm bulunmasını istiyor. SABAH, Dolapdere'deki vize başvuru merkezinde vatandaşların sesine kulak verdi.Polonya'daki bir üniversiteden kabul alan Fikret Yeşil ile Hamit Keskin, uzun süredir vize başvuru merkezinden randevu alamadıklarından dert yandı. Turistik gezi için Fransa'ya gitmeye çalışan bir aile ise, "Daha önce de vize almıştık ama bu dönem randevularda ve evrakta zorluklar yaratılıyor. Vize her dönem zordu ama bu dönem daha da zorlaştırılıyor" diye konuştu. 35 yıldır Hollanda'da yaşadığını kaydeden Yavuz Yobaş ise, eşi için vize başvurusu yaptığını, çocuklarının davetiye göndermesine rağmen vize almakta sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Önceki dönemlere göre oldukça zorluk çıkarılıyor. Böyle izdiham ve evrak bürokrasisinin zorlaştırıldığını görmedim" dedi. İsveç'teki çocuklarını görmek için vize talebinde bulunan Hikmet Doğan da, "Başvuruları zorlukla yapıp 'ret' geldiğinde o yatırdığımız paranın iade edilmeyeceğini söylüyorlar. Randevu için bir aydır bekliyorum" sözleriyle isyanını dile getirdi. Balayı için Çek Cumhuriyeti'ni tercih ettiklerini aktaran mühendis Tunahan Enginer de, "Zorlu bir randevu sürecinden sonra evrakı hazırladım. Konsolosluğa gitmem gerekirken bizi yeniden başvuru merkezine yönlendirdiler" dedi.Öte yandan vize danışmanlık işlerine bakan Vural Erbaş, "Schengen vizesi veren ülkeler yoğunluğu bahane ediyor. Gidip dönmek istemeyenlerin sayısının artması ve yoğunluğun çok almasından dolayı sıkıntılar yaşanıyor" dedi.