Haberler Yaşam Haberleri Vizesiz Ülkeler - Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkeler Hangileri, Sadece Kimlikle Kaç Ülkeye Gidilir?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:54 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:54

Vizesiz Ülkeler - Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkeler Hangileri, Sadece Kimlikle Kaç Ülkeye Gidilir?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, başka ülke vatandaşlarının ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. İstenilen başlıca belgeler arasında ülkeye giriş vizesi bulunmaktadır. Birçok ülke; başka ülke vatandaşlarının kendi ülkelerine girebilmesi için vize istemektedir. Vizeye uygunluk sağlanırsa ülkelerine diğer ülke vatandaşlarını almaktadır. Bir de bu konunun diğer yüzü olan vize istemeyen ülkeler bulunmaktadır. Peki vizesiz ülkeler hangileridir? Türkiye’den vizesiz gidilen ülkeler hangileridir? Sadece kimlikle kaç ülkeye gidilir?

Vizesiz Ülkeler - Türkiye’den Vizesiz Gidilen Ülkeler Hangileri, Sadece Kimlikle Kaç Ülkeye Gidilir?

Ülkelerin çoğu kendi aralarında olan anlaşmalar dahilinde vize istememe gibi durumlarda bulunabilmektedir. Belli anlaşmalar çerçevesinde birbirinden vize istemeyen ülke toplulukları bulunmaktadır. Bunlara verilebilecek en iyi örnek ise Schengen bölgesidir. Schengen ülkeleri birbiri arasında rahat geçişi sağlamak için anlaşmaya varmışlar ve ülkeler arası seyahati kolaylaştırmışlardır. Peki Türkiye'den vize istemeyen ve sadece kimlikle gidilebilecek ülkeler var mıdır? Yazımızda bizler de vizesiz ülkeler hangileridir, Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangileridir, sadece kimlikle kaç ülkeye gidilir gibi sorulara cevap vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Türkiye'den Vize İstemeyen Ülkeler

Aslında ülkelerin çoğu belli pasaport çeşitleri dışında belli konaklama süresi dahilinde Türkiye'den vize istememektedir. Çoğunlukla 30-90 gün arasındaki konaklama sürelerine vize istenmeyen pasaport grupları bulunmaktadır. Bu belirtilen gün sayısını aşacak kişilerin vize alması mecburidir.

Umuma mahsus pasaport sahipleri ise çoğu ülke tarafından gün belirtmeksizin vize almak durumunda kalmaktadır. Ancak pasaport durumunun gerek görülmediği belli başlı ülkeler de bulunmaktadır. Türkiye örneğini vermek gerekirse sadece kimlikle pasaportsuz girebilecekleri ülkeler arasında; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Moldova bulunmaktadır.

Vizesiz Ülkeler

Günümüzde birçok ülke vizesiz seyahati belli gün içinde serbest kılmış bulunmaktadır. 30 ile 90 gün arasında değişen bu süreç vize istenmeden kişilerin rahatça seyahat etme olanağını sağlar ancak ülkenin istediği gün dışına çıkılması durumunda vize almak gerekmektedir.

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