Vizesiz Ülkeler - Türkiye’den Vizesiz Gidilen Ülkeler Hangileri, Sadece Kimlikle Kaç Ülkeye Gidilir?

Ülkelerin çoğu kendi aralarında olan anlaşmalar dahilinde vize istememe gibi durumlarda bulunabilmektedir. Belli anlaşmalar çerçevesinde birbirinden vize istemeyen ülke toplulukları bulunmaktadır. Bunlara verilebilecek en iyi örnek ise Schengen bölgesidir. Schengen ülkeleri birbiri arasında rahat geçişi sağlamak için anlaşmaya varmışlar ve ülkeler arası seyahati kolaylaştırmışlardır. Peki Türkiye'den vize istemeyen ve sadece kimlikle gidilebilecek ülkeler var mıdır? Yazımızda bizler de vizesiz ülkeler hangileridir, Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangileridir, sadece kimlikle kaç ülkeye gidilir gibi sorulara cevap vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Türkiye'den Vize İstemeyen Ülkeler

Aslında ülkelerin çoğu belli pasaport çeşitleri dışında belli konaklama süresi dahilinde Türkiye'den vize istememektedir. Çoğunlukla 30-90 gün arasındaki konaklama sürelerine vize istenmeyen pasaport grupları bulunmaktadır. Bu belirtilen gün sayısını aşacak kişilerin vize alması mecburidir.

Umuma mahsus pasaport sahipleri ise çoğu ülke tarafından gün belirtmeksizin vize almak durumunda kalmaktadır. Ancak pasaport durumunun gerek görülmediği belli başlı ülkeler de bulunmaktadır. Türkiye örneğini vermek gerekirse sadece kimlikle pasaportsuz girebilecekleri ülkeler arasında; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Moldova bulunmaktadır.

Vizesiz Ülkeler

Günümüzde birçok ülke vizesiz seyahati belli gün içinde serbest kılmış bulunmaktadır. 30 ile 90 gün arasında değişen bu süreç vize istenmeden kişilerin rahatça seyahat etme olanağını sağlar ancak ülkenin istediği gün dışına çıkılması durumunda vize almak gerekmektedir.