Haberler Yaşam Haberleri Vizontele Tuuba filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 15:40 Son Güncelleme: 26.7.2022 15:45

Vizontele Tuuba filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi?

Bir döneme damga vuran Vizontele Tuuba filmi yeniden televizyon ekranlarında yayınlanacağı gün olan 26 Temmuz akşamını bekliyor. Film yayınlandığı günden bugüne İzleyenlerine kahkaha dolu anlar yaşatırken Vizontele Tuuba konusu, oyuncuları halen merak ediliyor. Peki Vizontele Tuuba nerede ve ne zaman çekildi? İşte detaylar...

Star Tv'de bugün saat 20.00'de Vizontele Tuuba filmi izleyicisine uzun bir aradan sonra merhaba diyecek. Film 2003 yılında çekilmiş olup yönetmen koltuğunda çektiği filmler ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Yılmaz Erdoğan oturuyor. Aynı zamanda filmin başrolünde olan Yılmaz Erdoğan'a Tuba Ünsal eşlik ediyor. İşte Vizontele Tuuba filminin konusu ve oyuncuları…

VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?

1980 yılının Hakkâri'si için, Van'ın Gevaş İlçesi'nde, üç ay boyunca 3150 m²'lik alanda inşaat çalışması yapıldı. Çekim platosunun inşaatında bir ay boyunca günde 85 kişi çalıştı. Filmin Ankara'da geçen sahneleri, Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu Aydınlıkevler Lisesi'nde çekildi.

VİZONTELE TUUBA KONUSU NEDİR?

Güneydoğu'nun ücra bir kasabasında, 1980 darbesinin etkileri altında yaşayan insanların yaşamında hiçbir neşe kaynağı yoktur. Herkesin solcu olduğu bu kasabada halk iki kutuba ayrılmıştır. Bir gün kasabaya devlet tarafından sürgün edilmiş bir memur ailesi taşınır. O andan itibaren herkesin hayatı renklenir. Özellikle de aslında çok akıllıca fikirleri olan Deli Emin'in... Memur ailesinin biricik Tuba masumiyeti ve güzelliğiyle kısa sürede herkesi büyüler. Deli Emin onunla arkadaş olmak için elinden gelen her şeyi yapar.

VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan: Deli Emin

Tarık Akan: Güner Sernikli

Altan Erkekli: Başkan Nazmi

İclal Aydın: Reyhan

Demet Akbağ: Sıti Ana

Tuba Ünsal: Tuba Sernikli

Tolga Çevik: Nazif

İdil Fırat: Aysel Sernikli

Salih Kalyon: Casım

Erdal Tosun: Manav Şehmus

Cezmi Baskın: Latif

Nejat Uygur: Hacı Zübeyir

Deniz Akkaya: Deniz Kızı

Bahtiyar Engin: Civciv Satıcısı

Ata Demirer: Telekutucu

Yasemin Ergene: Aynur

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Vizontele Tuuba filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi?
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