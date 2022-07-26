Vizontele Tuuba filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi?

VİZONTELE TUUBA KONUSU NEDİR?

Güneydoğu'nun ücra bir kasabasında, 1980 darbesinin etkileri altında yaşayan insanların yaşamında hiçbir neşe kaynağı yoktur. Herkesin solcu olduğu bu kasabada halk iki kutuba ayrılmıştır. Bir gün kasabaya devlet tarafından sürgün edilmiş bir memur ailesi taşınır. O andan itibaren herkesin hayatı renklenir. Özellikle de aslında çok akıllıca fikirleri olan Deli Emin'in... Memur ailesinin biricik Tuba masumiyeti ve güzelliğiyle kısa sürede herkesi büyüler. Deli Emin onunla arkadaş olmak için elinden gelen her şeyi yapar.

VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan: Deli Emin

Tarık Akan: Güner Sernikli

Altan Erkekli: Başkan Nazmi

İclal Aydın: Reyhan

Demet Akbağ: Sıti Ana

Tuba Ünsal: Tuba Sernikli

Tolga Çevik: Nazif

İdil Fırat: Aysel Sernikli

Salih Kalyon: Casım

Erdal Tosun: Manav Şehmus

Cezmi Baskın: Latif

Nejat Uygur: Hacı Zübeyir

Deniz Akkaya: Deniz Kızı

Bahtiyar Engin: Civciv Satıcısı

Ata Demirer: Telekutucu

Yasemin Ergene: Aynur