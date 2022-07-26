Vizontele Tuuba filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi?

Star Tv'de bugün saat 20.00'de Vizontele Tuuba filmi izleyicisine uzun bir aradan sonra merhaba diyecek. Film 2003 yılında çekilmiş olup yönetmen koltuğunda çektiği filmler ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Yılmaz Erdoğan oturuyor. Aynı zamanda filmin başrolünde olan Yılmaz Erdoğan'a Tuba Ünsal eşlik ediyor. İşte Vizontele Tuuba filminin konusu ve oyuncuları…
VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?
1980 yılının Hakkâri'si için, Van'ın Gevaş İlçesi'nde, üç ay boyunca 3150 m²'lik alanda inşaat çalışması yapıldı. Çekim platosunun inşaatında bir ay boyunca günde 85 kişi çalıştı. Filmin Ankara'da geçen sahneleri, Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu Aydınlıkevler Lisesi'nde çekildi.
VİZONTELE TUUBA KONUSU NEDİR?
Güneydoğu'nun ücra bir kasabasında, 1980 darbesinin etkileri altında yaşayan insanların yaşamında hiçbir neşe kaynağı yoktur. Herkesin solcu olduğu bu kasabada halk iki kutuba ayrılmıştır. Bir gün kasabaya devlet tarafından sürgün edilmiş bir memur ailesi taşınır. O andan itibaren herkesin hayatı renklenir. Özellikle de aslında çok akıllıca fikirleri olan Deli Emin'in... Memur ailesinin biricik Tuba masumiyeti ve güzelliğiyle kısa sürede herkesi büyüler. Deli Emin onunla arkadaş olmak için elinden gelen her şeyi yapar.
VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan: Deli Emin
Tarık Akan: Güner Sernikli
Altan Erkekli: Başkan Nazmi
İclal Aydın: Reyhan
Demet Akbağ: Sıti Ana
Tuba Ünsal: Tuba Sernikli
Tolga Çevik: Nazif
İdil Fırat: Aysel Sernikli
Salih Kalyon: Casım
Erdal Tosun: Manav Şehmus
Cezmi Baskın: Latif
Nejat Uygur: Hacı Zübeyir
Deniz Akkaya: Deniz Kızı
Bahtiyar Engin: Civciv Satıcısı
Ata Demirer: Telekutucu
Yasemin Ergene: Aynur