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Giriş Tarihi: 20.2.2022 12:04 Son Güncelleme: 20.2.2022 12:16

Vodafone Arena'ya inen FETÖ’cü pilotlara 2’inci mütalaa!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Vodafone Arena’ya inen FETÖ’cü pilotlara 2’inci mütalaa!

15 Temmuz ihanet girişiminde TV yayınlarını kesmek için Vodafone Stadı’na inen helikopter pilotlarının aldığı ağırlaşmış müebbet hapis cezaları Yargıtay’dan döndü. Yerel mahkeme tarafından yeniden yapılan yargılama kapsamında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı 37 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti. Askerlere vur emri vermeyerek darbeden gönüllü olarak vazgeçen eski astsubay Mehmet Rauf Çağmar hakkında beraat kararı istendi. Yargıtay, yerel mahkemenin ilk yaptığı yargılamada Çağmar’a verilen müebbet hapis cezasını bozmuştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul'da Vodafone Park Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirilip, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk binasının işgaline ilişkin İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Erten ve heyeti tarafından 57'si tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu işlediği gerekçesiyle 23 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığa da müebbet hapis cezası verilmişti.

35 FETÖ'CÜYE MÜEBBET HAPİS

Kararda eski Albay Hamdi Acar, eski Binbaşı Ali Akkaş, Yüzbaşı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 23 sanığın, cebir ve şiddet kullanarak, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" eylemini yaptıkları gerekçe gösterilmesi, bu sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski astsubaylar Mehmet Rauf Çağmar ve Mustafa Duran ile aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 35 sanığın, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanıkların duruşmadaki davranışları ve verilen cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki etkilerini dikkate alarak, cezayı müebbette indirmişti. Ayrıca mahkeme heyeti 16 sanığın, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay ile 16 yıl arasında, 56 sanığın ise "yayın organlarının yayınlarını hukuka aykırı şekilde engellemek" suçlarından 4 yıl ile 5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.

YUNANİSTAN VE PENSİLVANYA İLE GÖRÜŞMELERİ ÇIKTI

SANIKLAR kararı istinaf etti. Dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yargıtay, dosya üzerinde yaptığı incelemede 35 sanığın FETÖ ile iltisaklı olanlara ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesi gerektiğini söylerken iltisakı bulunmayan emir komuta zinciri altındaki askerlere ise örgüte yardım etme suçundan cezalandırılması gerektiğine dair karar verdi. Yargıtay'ın bozma ilamı vermesi üzerine dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Erten'in yeniden yaptığı yargılamada subay Turan Çiçek'in darbe teşebbüsünden 3 hafta öncesinde HTS kayıtlarında 2 kez ABD'nin Pensilvanya eyaletinden birisini aradığı ortaya çıktı. Çiçek'in yine darbe öncesinde Yunanistan'da baz veren bir numarayı 2 kez aradığı belirlendi.

MEHMET RAUF ÇAĞMAR'A BERAAT İSTENDİ

Geçtiğimiz günlerde 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar hakkında cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcılık Yargıtay'ın bozma kararı sonrası 35 asker hakkında yeniden 'Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyerek askerlere vur emri vermeyerek darbeye karşı koyan eski astsubay Mehmet Rauf Çağmar'a ilişkin beraat mütalaası sundu. Savcılık mütalaasında Çağmar'ın erlere yönelik, "Sakın kimseye ateş etmeyin, çok büyük dalavere dönüyor, haberimiz yok. Bir oyun içerisindeyiz. Kimseye bir şey yapmayın, vatandaşa ateş etmeyin." şeklinde beyanıyla darbe karşıtı olduğu ve gönüllü olarak darbe girişiminden vazgeçtiği bu nedenle darbeye destek vermediği için cezalandırılmasının gereksiz olduğu belirtildi. Dava ilerleyen günlerde görülecek.

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