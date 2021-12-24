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Giriş Tarihi: 24.12.2021 17:46 Son Güncelleme: 24.12.2021 17:50

Vogue Green Auction – Upcycled by AEEDAM

Vogue Green Auction – Upcycled by AEEDAM

Başarılı ve stil sahibi 14 ismin AEDAAM markasının katkılarıyla ikinci bir hayat kazandırdığı tasarımlar, TOHUM OTİZM VAKFI yararına düzenlenen özel bir açık artırmayla satışa sunuluyor.

Vogue, 129 yıllık tarihi boyunca sektörde her zaman ilklere imza atmış, yapılamayanı yapmış, konuşulmayanı konuşmuş ve sektöre yön vermiş bir yayın olarak, sürdürülebilirliği modanın ve şehir kültürünün temeline taşıyor. Vogue Türkiye de dünyanın içinde bulunduğu koşullardan hareketle, tüketimin en çok yapıldığı aralık ayında web sitesinde yer verdiği çeşitli içeriklerle #VogueGoesGreen bilinçlendirme hareketini başlattı. Ve şimdi bu hareket moda dünyasını daha sürdürülebilir kılmak adına, son zamanlarda iyice yükselişe geçen ileri dönüşüm hareketinden yola çıkan özel bir yardım projesiyle devam ediyor.

"Eskiyi atma, yenile ve bağışla" kampanyası kapsamında başarılı ve stil sahibi 14 ismin AEDAAM markasının katkılarıyla ikinci bir hayat kazandırdığı tasarımlar, Tohum Otizm Vakfı yararına düzenlenen özel bir açık artırmayla satışa sunuluyor.

23-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Artam Antik bünyesinde online olarak gerçekleşecek Vogue Green Auction ile amacımız; gardırobumuzda unutulmaya yüz tutmuş parçalara yeni bir şans verirken otizmli çocukların da yüzlerini güldürmeyi başarmak.

Projeye dahil olan isimler:

Arzu Sabancı– Helmut Lang

Betûl Mardin – Christian Dior

Candan Varnalı – Ralph Lauren

Caroline Koç – Saint Laurent

Derin Mermerci - Charlotte Olympia

Eda Gürkaynak - Balenciaga

Fatoş Yalın - Fey

Serdar Gülgün – Özel Dikim

Serra Türker – Dries Van Noten

Siren Ertan – Siren Ertan Couture

Yasemin Hekimoğlu Gençoğlu – Isabel Marant

Yasemin Özilhan - Vakkorama

Yonca Ebüzziya – Gönül Paksoy

Zeynep Kartal – Zeynep Kartal

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Vogue Green Auction – Upcycled by AEEDAM
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