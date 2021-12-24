Vogue Green Auction – Upcycled by AEEDAM

Vogue, 129 yıllık tarihi boyunca sektörde her zaman ilklere imza atmış, yapılamayanı yapmış, konuşulmayanı konuşmuş ve sektöre yön vermiş bir yayın olarak, sürdürülebilirliği modanın ve şehir kültürünün temeline taşıyor. Vogue Türkiye de dünyanın içinde bulunduğu koşullardan hareketle, tüketimin en çok yapıldığı aralık ayında web sitesinde yer verdiği çeşitli içeriklerle #VogueGoesGreen bilinçlendirme hareketini başlattı. Ve şimdi bu hareket moda dünyasını daha sürdürülebilir kılmak adına, son zamanlarda iyice yükselişe geçen ileri dönüşüm hareketinden yola çıkan özel bir yardım projesiyle devam ediyor.
"Eskiyi atma, yenile ve bağışla" kampanyası kapsamında başarılı ve stil sahibi 14 ismin AEDAAM markasının katkılarıyla ikinci bir hayat kazandırdığı tasarımlar, Tohum Otizm Vakfı yararına düzenlenen özel bir açık artırmayla satışa sunuluyor.
23-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Artam Antik bünyesinde online olarak gerçekleşecek Vogue Green Auction ile amacımız; gardırobumuzda unutulmaya yüz tutmuş parçalara yeni bir şans verirken otizmli çocukların da yüzlerini güldürmeyi başarmak.
Projeye dahil olan isimler:
Arzu Sabancı– Helmut Lang
Betûl Mardin – Christian Dior
Candan Varnalı – Ralph Lauren
Caroline Koç – Saint Laurent
Derin Mermerci - Charlotte Olympia
Eda Gürkaynak - Balenciaga
Fatoş Yalın - Fey
Serdar Gülgün – Özel Dikim
Serra Türker – Dries Van Noten
Siren Ertan – Siren Ertan Couture
Yasemin Hekimoğlu Gençoğlu – Isabel Marant
Yasemin Özilhan - Vakkorama
Yonca Ebüzziya – Gönül Paksoy
Zeynep Kartal – Zeynep Kartal