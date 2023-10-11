Voleybol antrenörü kız öğrenciyi taciz etti

İstanbul'un Silivri ilçesinde voleybol antrenörü Umut T., takımında yer alan bir kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Bir spor kulübünde voleybol antrenörlüğü yapan ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Umut T.'nin, 16 yaşındaki lise öğrencisi kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğuna yönelik iddia ortak WhatsApp grubunda paylaşıldı. Olayı öğrenen kızın ailesi büyük şok yaşadı. Ailenin şikâyeti üzerine polis, öğretmeni gözaltına aldı. Antrenörün, kızın bir arkadaşını taciz ettiği öğrenildi. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Umut T.'nin kızlarla olay sonrası yaptığı telefon görüşmesinin kayda alındığı ve kayıtta antrenörün tacizi itiraf ettiği belirtildi. Bir hata yaptığını belirten Umut T.'nin öğrencisinden özür dilediği ve bir daha böyle bir şeyin olmayacağını söylediği ifade edildi.