Volkan Konak’ı son yolculuğuna binler uğurladı: Volkan Konak’ın kızı Şimal Konak cenaze töreninde fenalaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi uğurlanmak üzere İstanbul Leventteki Barbsaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Tabutunun üzerine şarkılarında söylediği gibi mimoza ve çeşitli çiçekler konuldu.

Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni öncesinde sevenleri cami avlusunu hınca hınç doldurdu. Yoğunluktan yaşanan izdiham nedeniyle Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak, cenaze töreninde dayanamayarak fenalaştı. Baygınlık geçiren Şimal Konak daha sonra ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Cenazade ayrıca sevenleri de gözyaşlarını tutamadı.

Volkan Konak'ın cenazesinde hayranları Cerrahpaşa ve mimoza çiçekleri isimli şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçı Volkan Konak, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından memleketi Trabzon Maçka'ya götürüldü.