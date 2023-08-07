Vosvos karavanıyla çocuklara sinema keyfi yaşatıyor

Bingöl'de yaşayan fotoğraf sanatçısı Yücel Albayrak, karavana dönüştürdüğü vosvos minibüsü ile köylerdeki çocukları sinema ile buluşturuyor. Yaklaşık 1.5 yıl önce 1976 T2 model vosvos minibüsü satın alan 41 yaşındaki Albayrak, tasarımını ve rengini değiştirdiği aracı karavana dönüştürdü. Aynı zamanda Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı olan Albayrak, fotoğraf çekimi için gittiği köyleri bu kez de sinema gösterimi için ziyaret etmeye karar verdi. "Rewanbus" ismini verdiği vosvosuyla geçen ay zorlu yolları aşıp ilk olarak Güveçli köyünü ziyaret eden Albayrak, köy meydanında öğrencileri açık hava sinemasıyla buluşturdu. Filmleri aracın kapısına astığı beyaz perdeye yansıtan Albayrak, köy meydanında açık hava sineması atmosferi oluşturdu. Çocuklar yıldızların altında, ikram edilen patlamış mısır ve gazoz eşliğinde film izleyerek, mutlu anlar yaşadı. İkinci durağı Çukurca köyü olan Albayrak, bu iyilik hareketine sponsor olan bir su firmasının katkılarıyla yolculuğunu sürdürecek.Sinema izleyen çocuklardan Ayşenur Baytok, arkadaşlarıyla çok mutlu zaman geçirdiklerini söyledi. Baytok, "İlk defa açık havada film izledim. Mısırımızı yedik, gazozumu içtik" dedi.Köylerde çocukların sinemaya ulaşma imkanı olmadığını görerek, karavanı ile çocuklara bu keyfi yaşatmaya karar verdiğini ifade eden Albayrak, "1.5 yıl önce bu aracımı aldım, rengini ve tasarımını değiştirdim. Gittiğim köylerde sinema görmeyen çocuklar vardı. Onların hayatına dokunmak ve bu anı yaşatmak istiyorum" dedi.