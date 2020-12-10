Haberler Yaşam Haberleri Vâris Mobilya CEO’su Kemal Akbulut: Önceliğimiz müşteri memnuniyeti
Giriş Tarihi: 10.12.2020 14:56 Son Güncelleme: 2.12.2021 12:00

Vâris Mobilya CEO’su Kemal Akbulut: Önceliğimiz müşteri memnuniyeti

Vâris Mobilya CEO’su Kemal Akbulut: Önceliğimiz müşteri memnuniyeti

Özgün tasarımlarıyla ‘luxury mobilya’ pazarında trendleri belirleyen Vâris Mobilya, müşteri memnuniyetini ön planda tutan politikasıyla son yıllarda hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. Vâris Mobilya’nın 2’nci Kuşak CEO’su Kemal Akbulut, satış sonrası süreçte de müşteri memnuniyetine özen gösterdiklerini belirterek “Her kesimden tüketicinin beklentilerini karşılamaya özen gösteriyoruz, bu da güvenilir ve tercih edilen bir firma olmamızı sağlıyor” dedi.

1985 yılında Ankara'da kurulan Vâris Mobilya, 'luxury mobilya' pazarında trendleri belirleyen özgün tasarımları ve konsept projelerinin yanı sıra 'müşteri odaklı' hizmet anlayışıyla da sektörde öncü konuma ulaştı. Vâris Mobilya CEO'su Kemal Akbulut; üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası süreçlerde müşteri memnuniyeti sağlamanın; samimi, güvenilir ve profesyonel bir hizmet vermenin yıllardır benimsedikleri bir şirket politikası olduğunu ifade etti.

BEKLENTİLERİ KARŞILIYORUZ

"Önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Her kesimden tüketicinin beklentilerini karşılamaya özen gösteriyoruz, bu da güvenilir ve tercih edilen bir firma olmamızı sağlıyor" diyen Kemal Akbulut, "önce insan" yaklaşımıyla çalışanlarının iş sağlığını ve güvenliğini sağlamaya da özen gösterdiklerini vurguladı.

ADIM ADIM ZİRVEYE

Kemal Akbulut, Vâris Mobilya'nın çağdaş insan kaynakları politikası, müşteri memnuniyetini ön plana alan hizmet anlayışı, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip uygulayan yaratıcı ekibi sayesinde sektörde adım adım zirveye yürüdüklerini söyledi.

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Vâris Mobilya CEO’su Kemal Akbulut: Önceliğimiz müşteri memnuniyeti
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