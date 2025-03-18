Vücudunda sigara söndürdüler

Konya'da yaşayan Murat Demirci (44), ortağı ve nişanlısı Sara Demir (27) ile arkadaşları Tuğba Demirci (25), 3 yıl önce bir rezidansa zorla götürdükleri Demet Aydın'a (24) saatlerce işkence yaptı. Genç kızın saçlarını usturayla kesen, vücudunda sigara söndüren, bıçakla boynunu çizen, telefonunu zorla alan ve hakaretlerde bulunan 3 şüphelinin yargılandığı Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savcı, 32'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istedi. Ancak mahkeme indirimlerle 10'ar yıl hapis cezası verdi. Dosyayı inceleyen 9. Ceza Dairesi de kararı onadı.